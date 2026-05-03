Собянин сообщил об уничтоженном дроне на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что силы противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону столицы. В своем сообщении, опубликованном в "Максе", градоначальник уточнил, что на месте падения обломков дрона в настоящее время работают специалисты экстренных служб.

Информации о пострадавших или разрушениях на территории Москвы в результате этого инцидента пока не поступало.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о массированной атаке беспилотников на регион, произошедшей в субботу 2 мая. По его данным, силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы над областью было сбито шесть вражеских беспилотных аппаратов в разных округах — Истре, Одинцове, Чехове, Солнечногорске, Волоколамске и Коломне, еще один дрон был подавлен средствами РЭБ. В деревне Чернево Волоколамского округа погиб 77-летний мужчина. Губернатор выразил соболезнования родственникам погибшего и пообещал оказать всю необходимую помощь семье.