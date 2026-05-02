На Украине возмутились находке внутри российских дронов

В новых образцах российских беспилотников выявлены комплектующие западного производства, включая детали 2025 года выпуска. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на уполномоченного президента Украины по санкционной политике Владислава Власюка.

По его данным, в беспилотных аппаратах ВС РФ обнаружены элементы, произведенные в Германии, Японии, США, а также на Тайване, в Швейцарии и Великобритании. Речь идет о современных компонентах, которые, как утверждается, были выпущены уже после введения ограничительных мер.

Украинская сторона расценивает находку как свидетельство сохранения доступа к зарубежным технологиям. Власюк указал, что, несмотря на санкции, поставки или использование таких комплектующих продолжаются.

Заявление прозвучало на фоне продолжающегося мониторинга каналов поставок и контроля за соблюдением ограничений в отношении технологий двойного назначения.

Власти Украины регулярно поднимают вопрос об ужесточении санкционного режима и усилении контроля за экспортом высокотехнологичной продукции, чтобы ограничить использование иностранных компонентов в военной технике.