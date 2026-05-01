В Израиле назвали критерии провальной операции против Ирана

Военная операция против Ирана будет провальной, если Тегеран сохранит запасы обогащенного до 60 процентов урана. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильского военного чиновника и официальных лиц.

Отмечается, что речь идет о более чем 400 килограммах урана. Этого количества достаточно для производства до 11 ядерных боезарядов, говорится в материале.

По данным издания, в случае отсутствия договоренностей между Соединенными Штатами и Ираном о ликвидации запасов урана и прекращении обогащения, результаты продолжительных боевых действий могут оказаться неэффективными. «Если уран будет вывезен из Ирана дипломатическим путем, мы сделали свою часть», — сказал собеседник издания.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что все государства мира и ООН должны привлечь США и Израиль к ответственности за нападение на Исламскую Республику. Он назвал военную агрессию США и Израиля против Ирана «вопиющим преступлением».