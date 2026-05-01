Пушилин: пять человек пострадали из-за атак украинских БПЛА на ДНР
Пять мирных жителей пострадали в результате атак беспилотников ВСУ на Донецкую Народную Республику. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Пять мирных жителей республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии... Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли подстанцию скорой помощи в Херсонской области.
Также сообщалось, что в населённом пункте на границе Херсонской и Запорожской областей украинский беспилотник попал во двор жилого дома — пострадали трое детей.