Пушилин: пять человек пострадали из-за атак украинских БПЛА на ДНР

Пять мирных жителей пострадали в результате атак беспилотников ВСУ на Донецкую Народную Республику. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Пять мирных жителей республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии... Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли подстанцию скорой помощи в Херсонской области.

Также сообщалось, что в населённом пункте на границе Херсонской и Запорожской областей украинский беспилотник попал во двор жилого дома — пострадали трое детей.