CNN: удары Ирана нанесли ущерб по меньшей мере 16 объектам США в восьми странах
Удары Ирана нанесли ущерб по меньшей мере 16 военным объектам США в восьми странах Ближнего Востока, сообщает CNN.
Отмечается, что большинство американских баз было повреждено до такой степени, что использовать их теперь не представляется возможным.
Один из источников телеканала рассказал, что ранее не видел ничего подобного, а Иран, по его мнению, использовал продвинутые технологии.
Ранее в NBC News сообщили, что работа по восстановлению баз США в регионе Персидского залива, повреждённых в результате атак со стороны Ирана, потребует многомиллиардных расходов.