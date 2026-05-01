Удары Ирана нанесли ущерб по меньшей мере 16 объектам США в восьми странах

Удары Ирана нанесли ущерб по меньшей мере 16 военным объектам США в восьми странах Ближнего Востока, сообщает CNN.

«Мы можем сообщить, что удары (Ирана. — RT) нанесли ущерб по меньшей мере 16 объектам США в восьми странах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство американских баз было повреждено до такой степени, что использовать их теперь не представляется возможным.

Один из источников телеканала рассказал, что ранее не видел ничего подобного, а Иран, по его мнению, использовал продвинутые технологии.

Ранее в NBC News сообщили, что работа по восстановлению баз США в регионе Персидского залива, повреждённых в результате атак со стороны Ирана, потребует многомиллиардных расходов.