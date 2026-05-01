Сто дронов ВСУ сбили над Россией за девять часов

Системы противовоздушной обороны уничтожили сто беспилотников Вооруженных сил Украины в небе над Россией в период с 08:00 до 17:00 по московскому времени. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

По словам представителей ведомства, вражеская армия ударила дронами по Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областям, Московскому региону, Краснодарскому краю и Крыму.

— Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 100 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает сообщение министерства РИА Новости.

Прошедшей ночью нефтяной морской терминал в Туапсе загорелся после удара украинских коптеров в четвертый раз за две недели. Сейчас ликвидацией возгорания занимаются 143 человека и 25 единиц техники.

Пожар на промышленном предприятии в Перми, который также начался после атаки беспилотников, удалось локализовать. Ранее местные жители выражали недовольство из-за так называемого нефтяного дождя.