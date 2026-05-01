Стало известно, сколько США реально потратили на войну с Ираном

Соединенные Штаты потратили на военную кампанию против Ирана порядка $50 млрд, что вдвое выше официальных данных и вдвое ниже цифр, озвученных Ираном. Об этом пишут обозреватели Элеанор Уотсон, Оливия Газис, Кэтрин Уотсон в статье для CBS News.

Накануне во время слушаний в Сенате США американские военные заявили, что 2 месяца войны в Иране обошлись налогоплательщикам в $25 млрд.

В Тегеране рассказали, в свою очередь, что боевые действия обошлись президенту США Дональду Трампу минимум в $100 млрд.

По данным обозревателей, в цифру, озвученную финансовым директором Пентагона Джулсом Херстом, не входят стоимость поврежденного или уничтоженного оборудования, а также ущерб, нанесенный военным объектам США.

Авторы статьи уточнили, что реальная сумма приближается к $50 млрд. В нее включены расходы на боеприпасы, топливо, ремонт баз, кораблей, установок, замену утраченной техники, повышенные выплаты военным в зоне конфликта.

Журналисты заметили, что сенаторы-демократы задавали докладчикам неудобные, резкие вопросы. В ответ шеф Пентагона Пит Хегсет и его помощники обвиняли оппонентов в отсутствии патриотизма, разрушении образа американской армии, незнании текущих реалий.