Пентагон предоставил военным доступ к ИИ ведущих компаний мира, в числе которых — SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft и Amazon Web Services.

«Министерство заключило соглашения с семью ведущими мировыми компаниями в сфере передового искусственного интеллекта... для развёртывания их передовых ИИ-возможностей в секретных сетях министерства», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

В Пентагоне пояснили, что ИИ-системы указанных компаний интегрируют в защищённые сети для ускорения обработки данных и помощи военным с решениями в сложных оперативных условиях.

В феврале стало известно, что американское военное ведомство будет использовать ИИ-модели OpenAI в своей закрытой сети.

Президент США Дональд Трамп ранее приказал федеральным службам США не использовать разработки Anthropic.