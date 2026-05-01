Иран передал Соединённым Штатам через пакистанских посредников свой ответ на последние американские поправки к соглашению о завершении войны.

Об этом со ссылкой на источник сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети X.

Он утверждает, что Тегеран передал свой ответ в четверг, 30 апреля.

Ранее портал Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп дал Ирану пять дней на возвращение к переговорам.

Сам Трамп заявлял, что будет продлевать режим прекращения огня до тех пор, пока исламская республика не представит своё предложение по урегулированию или пока обсуждения не будут завершены.

Посол исламской республики в Москве Казем Джалали на мероприятии по случаю Дня иранской армии отмечал, что Иран не видит готовности Вашингтона к серьёзному диалогу.