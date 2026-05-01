Главное в зоне СВО 1 марта: применение новейшего дрона, уничтожение БЭКов

В Минобороны РФ в пятницу, 1 мая, сообщили об уничтожении пунктов временной дислокации иностранных наемников ВСУ. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

Удары по предприятиям ВПК

Российские военные в период с 25 апреля по 1 мая нанесли массированный и пять групповых ударов, в том числе высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.

В результате ударов были поражены площадки ВПК, объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, места сборки, хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров.

Кроме того, ВС РФ атаковали ракетами и дронами пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.

Уничтожение бронетехники

ВС РФ за неделю уничтожили боевую машину РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства, две боевые машины РСЗО «Град», а также два ЗРК «Бук-М1».

Охота на БЭКи

Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 14 безэкипажных катеров ВСУ.

Завоевание населенных пунктов

Подразделения группировки войск «Север» 30 апреля установили контроль над населенным пунктом Покаляное Харьковской области.

В Минобороны уточнили, что штурмовики 71-й мотострелковой бригады группировки «Север», под прикрытием артиллерии и ударных дронов, зашли в село Покаляное и закрепились в нем.

Противник пытался удержать контроль над населенным пунктом за счет переброски опытных инструкторов механизированной бригады, но боевики были уничтожены.

Взятие села Покаляное, по мнению военных экспертов, способствует расширению полосы безопасности возле российской границы. В настоящее время продолжаются бои в близлежащих лесных массивах, зачистка которых необходима для дальнейшего продвижения ВС РФ.

За неделю подразделениями группировки взяты под контроль населенные пункты Бочково, Землянки Харьковской области, Корчаковка, Новодмитровка и Таратутино Сумской области.

Генерал назвал возможные точки запуска дронов ВСУ по Перми

Группировка «Запад» заняла населенный пункт Ильичовка (ДНР), «Юг» — Ильиновку и Новодмитровку (ДНР), «Центр» — Новоалександровку (ДНР).

Награждение добровольцев

Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ наградил 15 добровольцев медалями «За отвагу», ведомственными медалями «Воин-доброволец».

Применение новейшего дрона «Князь Вещий Олег» (КВО)

Расчет войск беспилотных систем группировки войск «Центр» скорректировал с применением новейшего разведывательного дрона «КВО» огонь артиллерии по позициям формирований ВСУ на Добропольском направлении.