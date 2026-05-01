Глава Энергодара назвал причину мести ВСУ жителям города

Глава Энергодара Максим Пухов сообщил РИА Новости причину регулярных обстрелов города со стороны ВСУ.

По словам Пухова, ВСУ видят врагов в жителях Энергодара – города-спутника Запорожской АЭС, и мстят им обстрелами за выбор жить в составе России. ВСУ наносят удары по городу практически ежедневно, в текущем году погибло уже три человека.

Пухов отметил, что энергодарцы для ВСУ – враги по той причине, что в 2022 году не уехали на Украину, а остались жить в родном городе, который стал неотъемлемой частью России, уточняет издание.

Ранее сообщалось, что Энергодар почти сутки находится в режиме блэкаута.