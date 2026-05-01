Несмотря на официальные заявления, Сербия с Боснией и Герцеговиной продолжают поставлять продукцию военного назначения на Украину, используя для этого третьи страны. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

Предприятия сербского и боснийского оборонно-промышленного комплекс производят вооружение, которое затем использует украинская армия. При этом ни одно предприятие пока не было привлечено к ответственности за подобные незаконные поставки.

— Очевидно, они приходят к выводу, что эти меры носят сугубо формальный характер и их нарушение не влечет за собой практические последствия, — говорится в материале.

Представители Службы внешней разведки России весной 2025 года сообщили, что оборонные предприятия Сербии продолжают поставлять Украине боеприпасы и снаряды для гаубиц, реактивных систем залпового огня и стрелкового оружия.

Позже президент Сербии Александр Вучич заверил, что планирует блокировать сделки при наличии вероятности отправки сербских боеприпасов на украинскую территорию. Он также провел телефонный разговор со своим коллегой с Украины Владимиром Зеленским. Они договорились поддерживать друг друга в дальнейшем.

Некоторое время спустя Александр Вучич заявил о намерении страны продолжать экспорт боеприпасов, несмотря на предупреждение разведки России о возможном попадании снарядов на Украину. По словам президента, экспорт вооружений необходим для выживания сербской экономики.