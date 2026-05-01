Появились подробности ударов по Одессе и Николаеву

Российские военные в последние дни нанесли ряд комбинированных ударов по портам в Одессе, Ильичевске. Жители Одесской области насчитали порядка 50 взрывов, рассказал журналистам «Аргументов и фактов» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его данным, основной удар пришелся на портовую инфраструктуру. Он добавил, что через порты, разбросанные от Одессы до Измаила, ВСУ получают западное оружие и боеприпасы.

Эксперт пояснил, что целями стали топливные терминалы, а также судно, на котором находились военные грузы из Европы — снаряды, ракеты из Болгарии, Чехии.

Дандыкин уточнил, что параллельно с ударами по береговой инфраструктуре, российские силы наращивают противодействие безэкипажным катерам (БЭКам) ВСУ в черноморской акватории.

В частности, на днях моряки ЧФ уничтожили сразу шесть БЭКов, что является хорошим результатом, заметил аналитик.

Россия нанесла шесть ударов возмездия по территории Украины

Вместе с тем, объяснил офицер, следует быть готовыми к тому, что противник нарастит интенсивность атак, так как за зиму накопил ресурсы.

Проблему морского террора, констатировал Дандыкин, можно решить только путем уничтожения портовой инфраструктуры. Кроме того, необходимо ликвидировать иностранных координаторов дронов, которые предположительно располагаются в Очакове.