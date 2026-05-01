В России назвали цель участившихся атак ВСУ на Туапсе

Психологическое воздействие на россиян — одна из целей атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Туапсе, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Так об участившихся ударах украинской армии по российскому городу депутат высказался в беседе с «Лентой.ру».

«То, что там проживает мирное население, не очень их интересует и останавливает. Сейчас они ударили по портовой инфраструктуре, по береговой линии, по морскому терминалу и по Туапсинскому НПЗ. Туапсе является глубоководным портом России, принимает все грузы. Они пытаются вывести из строя важную систему инфраструктуры. Это еще и военная история», — рассказал Колесник.

Также депутат отметил, что Туапсе находится рядом с популярным у россиян туристическим городом Сочи.

«Люди там отдыхают. Это психологическое воздействие», — добавил он. «Поэтому тут двойная история: и военная, и нанесение урона, в том числе экологического. У них задача расшатать наше население внутри. Но удары по нам имеют обратный эффект. Мы только сплачиваемся», — Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне. «Надо отвечать — стереть всю линию: склады, где находятся грузы, все логистические цепочки, подходы к их портам. Тогда, может быть, у них какое-то осмысление придет. Не оставлять им никаких вариантов для снабжения украинских войск. Логистика должна уйти в небытие», — заключил Колесник.

В ночь на 1 мая ВСУ вновь атаковали дронами Туапсе. Как рассказали местные жители, в небе были слышны взрывы и активная стрельба, а также периодически были видны яркие вспышки.