На границе двух российских регионов при атаке ВСУ пострадали дети

В результате атаки беспилотного летательного аппарата вооруженных сил Украины на границе Херсонской и Запорожской областей ранения получили трое несовершеннолетних детей. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко. Трагический инцидент произошел поздно вечером в одном из населенных пунктов, расположенных в приграничной зоне.

По словам чиновника, дрон противника попал прямо во двор частного жилого дома, где в тот момент находились дети. В результате атаки пострадали трое ребят в возрасте 10, 11 и 15 лет.

На данный момент состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое. Врачи борются за его жизнь. Двое других детей были оперативно доставлены в медицинские учреждения Симферополя для оказания специализированной помощи. Им проводится весь необходимый комплекс лечебных мероприятий.