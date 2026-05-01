РИА Новости со ссылкой на заместителя командира роты с позывным Касьян сообщает, что командование ВСУ применяет миномётный огонь для принуждения своих военнослужащих к выходу на позиции.

Данная информация была получена от пленных, которые рассказали, что огонь по их подразделениям открывался именно с целью заставить их двигаться вперёд на Добропольском направлении.

Ранее в российском Министерстве обороны информировали об уничтожении украинской разведгруппы на этом же направлении силами морской пехоты группировки «Центр». Одновременно с этим глава ДНР Денис Пушилин отметил успешное продвижение российских войск в районе Новоалександровки по трассе в направлении Доброполья.