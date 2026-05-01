18-летний боец ВС РФ уничтожил БПЛА ВСУ Shark на первом задании

Как сообщил РИА Новости военнослужащий морской пехоты с позывным Дрост, 18-летний боец, недавно прибывший в подразделение, уже на первом задании помог ликвидировать украинский беспилотник Shark. Новобранец прошел ускоренный курс подготовки и сразу был включен в расчет.

Дрост пояснил, что успех операции стал итогом слаженной работы всего экипажа, куда входит несколько человек. По словам командира, расчет под позывным Перо продемонстрировал высокую эффективность уже в начальный период своей деятельности.

Ранее в Харьковской области подразделения Западной группировки войск нейтрализовали восемь воздушных целей противника. В перечне уничтоженных объектов значатся барражирующий боеприпас «Батон» и семь разведывательных беспилотников.

Кроме того, операторы центра «Рубикон» применили воздушный таран для ликвидации ряда дронов ВСУ. В результате были поражены разведывательные аппараты, дрон-бомбардировщик, камикадзе-дрон и вражеский барражирующий боеприпас.