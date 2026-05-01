В Одессе формируют «мясные батальоны» из принудительно мобилизованных
В Одессе создают подразделения из насильно мобилизованных граждан, которые называют «мясными батальонами». Для этого сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) задерживают людей на улицах.
Об этом РИА Новости сообщил один из жителей Одессы, пояснив, что новобранцев отправляют на штурмовые действия без подписания контракта. Приказы о зачислении в армию могут готовиться без согласия человека. В одном из мессенджеров даже существуют определенные расценки для тех, кто хочет избежать отправки на фронт.
Средний срок выживания солдат в таких подразделениях составляет не более четырех дней. По словам одессита, людей используют для выполнения крайне опасных задач на линии боевого соприкосновения. Это приводит к быстрой потере личного состава.
"То, куда их потом направляют, у этого места даже название есть – "мясные батальоны",- добавил собеседник, подчеркнув, что мобилизованные одесситы фактически отправляются на верную смерть.