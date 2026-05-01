В Одессе создают подразделения из насильно мобилизованных граждан, которые называют «мясными батальонами». Для этого сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) задерживают людей на улицах.

© Московский Комсомолец

Об этом РИА Новости сообщил один из жителей Одессы, пояснив, что новобранцев отправляют на штурмовые действия без подписания контракта. Приказы о зачислении в армию могут готовиться без согласия человека. В одном из мессенджеров даже существуют определенные расценки для тех, кто хочет избежать отправки на фронт.

Средний срок выживания солдат в таких подразделениях составляет не более четырех дней. По словам одессита, людей используют для выполнения крайне опасных задач на линии боевого соприкосновения. Это приводит к быстрой потере личного состава.