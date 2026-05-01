КСИР нанес массированный удар по Иракскому Курдистану

Военнослужащие Ирана применили ударные дроны для поражения объектов курдских группировок на территории соседнего Ирака, сообщил связанный с КСИР Telegram-канал.

Атака осуществлялась с использованием летательных аппаратов Shahed-136, передают «Аргументы и Факты» со ссылкой на канал.

«По меньшей мере четыре иранских беспилотника Shahed-136 атаковали район Койя в провинции Эрбиль Иракского Курдистана, нацеливаясь на курдские партии», – отмечается в публикации.

В социальных сетях также появились видеозаписи инцидента. Очевидцы запечатлели перемещение светящихся объектов в небе над различными районами Ирака.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные при помощи беспилотников атаковали расположения оппозиционной группировки в Иракском Курдистане.