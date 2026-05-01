Беспилотный самолет-заправщик ВМС США совершил свой первый полет

Беспилотный самолёт-заправщик MQ-25A Stingray ВМС США впервые поднялся в воздух, однако сроки его ввода в эксплуатацию вновь сдвинуты — теперь не ранее 2029 года. Об этом сообщает американское издание Defense One.

Программа отстаёт от первоначального графика примерно на пять лет. Изначально планировалось, что MQ-25A достигнет начальной оперативной готовности к 2024 году, затем сроки переносились на 2026-й и 2027-й. Согласно последним бюджетным документам ВМС США, ввод в строй ожидается в феврале 2029 года. В ведомстве отмечают, что продолжают искать способы снизить риски, связанные с задержками. Официальных комментариев по поводу переноса сроков пока не последовало.

По данным Boeing, первый полёт серийного образца состоялся в субботу: аппарат выполнил руление, взлёт, посадку и ряд команд в рамках двухчасового испытания. Контр-адмирал Тони Росси назвал событие «знаковым», отметив, что новая система должна расширить дальность и боевые возможности флота.

MQ-25A Stingray — первый в истории американский беспилотный летательный аппарат, специально спроектированный для дозаправки других самолётов в воздухе (ранее использовались палубные штурмовики A-6 Intruder, Lockheed S-3 Viking и истребители с подвесными агрегатами). Разработку ведёт компания Boeing, контракт был заключён в 2018 году на сумму $805 млн за четыре опытных прототипа. Всего программа предусматривает закупку 76 аппаратов, из которых часть предназначена для испытаний и демонстрации.

Главная задача MQ-25 — избавлять палубные истребители F/A-18 Super Hornet от обязанностей воздушного танкера, на которые сейчас тратится до 25–30% их налётного времени. Беспилотник может нести около 6,8 тонны топлива и доставлять его на расстояние до 930 км.

Прототип MQ-25 впервые поднялся в воздух ещё в 2019 году и затем успешно дозаправлял самолёты F/A-18, E-2D и F-35C. Однако, согласно внутренним отчётам Пентагона, программа столкнулась с затяжными проблемами, включая последствия пандемии коронавируса, технические сложности с конструкцией и дефекты сборки.