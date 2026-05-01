Военный корабль с «Томагавками» был обездвижен несколько часов

Военный корабль ВМС США потерял мощность и двигательную установку на несколько часов, сообщил представитель министерства обороны Соединенных Штатов Америки.

Во вторник военный корабль ВМС США потерял мощность и двигательную установку на несколько часов в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщил представитель министерства обороны США, после того, как согласно заявлению ВМС произошла “техническая авария” в его электрической системе.

В такой ситуации эсминец USS Higgins, оснащенный управляемыми ракетами, и его экипаж численностью около 300 человек оказались бы “беспомощными” в воде, сообщил CNN военно-морской аналитик. По данным ВМС, никто из находившихся на борту не пострадал.

USS Higgins “пережил потерю мощности по всему кораблю,” заявил в пятницу командор Мэтью Комер, представитель 7-го флота США.

“Первоначальные сообщения указывают на неисправность в электросети, которая, возможно, привела к искрению или задымлению, которые прекратились после отключения питания”, - сказал Мэтью Комер.

В конце концов, на борту эсминца класса "Арли Берк" восстановлены подача электроэнергии и двигательная установка, - сообщил Комер.

Но представитель министерства обороны сообщил CNN, что отключение электроэнергии и двигателей продолжалось “несколько часов”.

Эксперты сообщили CNN, что это значительный промежуток времени, за который корабль теряет способность контролировать свое движение в море, когда радары с электрическим приводом и боевая защита не работают.

“Корабль беспомощен, электронно слеп и неподвижен”, - комментирует Карл Шустер, бывший капитан ВМС США.

По его словам, аварийные дизельные генераторы будут просто питать коммуникации и системы кондиционирования воздуха.

В заявлении ВМС не уточняется, где именно в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования, которая простирается от вод у Западного побережья США до западной границы Индии и от Северного полюса до Антарктиды, произошел инцидент.

Причина проблемы выясняется, сообщили в ВМС США.

Эсминцы класса "Арли Берк", такие как "Хиггинс", являются рабочими лошадками надводного флота ВМС США, их насчитывается более 70 на вооружении, поясняет Си-эн-эн.

Стало известно, сколько ракет Tomahawk потратили США на удары по Ирану

Корабль "Хиггинс", введенный в эксплуатацию в 1999 году, имеет экипаж около 300 человек и базируется в Йокосуке (Япония). При длине 505 футов и водоизмещении более 8200 тонн он оснащен боевой системой Aegis и вертикальными пусковыми установками для целого ряда ракет, включая ракеты Tomahawk.

Ранее CNN сообщал, что в прошлом месяце на другом судне ВМС США, авианосце USS Gerald R. Ford, в зоне прачечной произошел пожар.

Пожар 12 марта не был связан с боевыми действиями, заявили тогда американские военные. Двум морякам была оказана медицинская помощь в связи с травмами, не представляющими угрозы для жизни, и они находились в стабильном состоянии, напоминает СТТТ.