В Минобороны сообщили об атаках на регионы России

Дежурные расчёты противовоздушной обороны (ПВО) в период с 20:00 30 апреля до 07:00 1 мая перехватили и уничтожили 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Беспилотники сбивали над территориями десяти субъектов. В их числе — Белгородская, Курская, Брянская, Ростовская, Калужская, Смоленская области и Московский регион.

Кроме того, БПЛА сбили в небе над Краснодарским крае, и Республикой Крым. Поражение целей силами ПВО фиксировалось над акваториями Чёрного и Азовского морей.

В военном ведомстве отметили, что все аппараты были уничтожены штатными средствами. Данных о возможных последствиях падения обломков или пострадавших на земле не приводится.