Украинские военнослужащие сталкиваются с острым дефицитом продовольствия и питьевой воды на передовой, что вынуждает их прибегать к крайним мерам для выживания, заявил пленный военнослужащий 79-й десантно-штурмовой бригады украинской армии Владимир Линник.

Провизию ВСУ доставляют с помощью беспилотников лишь раз в четыре-пять дней. Посылки включают в себя всего пару бутылок воды и несколько банок тушенки, сказал Линник, передает РИА «Новости»

«Вода сразу разбивается, потому что ее сбрасывают с большой высоты. Воды нет, мы мочу пили», – признался пленный.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Украины официально признало перебои с поставками продовольствия на позиции нескольких армейских бригад. Украинские солдаты на красноармейском направлении сдались в плен из-за сильного обезвоживания.