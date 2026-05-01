Пентагон сообщил о расходе боеприпасов и сроках их восполнения

Восстановление запасов вооружений США после операции против Ирана займет от нескольких месяцев до нескольких лет в зависимости от типа техники, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам. Его слова прозвучали в ходе обсуждения последствий боевых действий.

Министр подтвердил оценку сенатора от штата Аризона Марка Келли, указав, что в ходе операции активно применялись современные образцы вооружений, включая ракеты-перехватчики, требующие длительного восполнения.

При этом Пит Хегсет подчеркнул, что текущий уровень запасов Пентагона остается достаточным, несмотря на значительный расход боеприпасов в ходе операции.

Ранее американские СМИ сообщали, что интенсивные боевые действия привели к заметному сокращению глобальных запасов вооружений США. По этим данным, Пентагону пришлось оперативно перебрасывать ракеты и другую технику на Ближний Восток из подразделений, размещенных в Азии и Европе.

Оценки состояния арсеналов и темпов их восстановления стали одной из ключевых тем обсуждения на слушаниях, где рассматриваются вопросы готовности вооруженных сил к возможным дальнейшим операциям.

На фоне этих заявлений в Конгрессе продолжается обсуждение финансирования оборонных программ, включая ускорение производства боеприпасов и модернизацию логистических цепочек для обеспечения стабильного пополнения арсеналов.