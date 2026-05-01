Почти 10 тысяч дронов были сбиты силами ПВО в России за апрель

Расчёты противовоздушной обороны (ПВО) за апрель перехватили и ликвидировали не менее 9372 украинских беспилотников над территорией России. Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ.

© Московский Комсомолец

Наибольшее количество дронов было сбито шестого апреля — 693 единицы. На втором месте по интенсивности атак оказалось 30 апреля, когда средства ПВО уничтожили 571 беспилотник. Подавляющее большинство воздушных целей фиксировалось над европейской частью России.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Для сравнения: в марте российские военнослужащие ликвидировали 11 211 украинских БПЛА. Таким образом, апрельский показатель оказался примерно на полторы тысячи ниже мартовского.

Тем не менее количество атак с использованием беспилотников остаётся стабильно высоким.