В Тегеране работают средства ПВО

В ряде районов Тегерана слышны звуки работы средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства Tasnim, системы ПВО Исламской Республики ведут огонь по небольшим беспилотникам и разведывательным дронам над некоторыми районами Тегерана.

По информации Financial Times, Израиль направил лазерную систему в ОАЭ для защиты эмиратов от иранских ракет.

8 апреля сообщалось, что впервые с с момента заключения перемирия в конфликте США и Израиля с Ираном в Тегеране сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что Россия оказывает помощь Ирану в военных действиях. Также Кейн заявил, что США достигли военных целей в рамках операции против Ирана. Американский генерал добавил, что выполнением поставленных целей США защитили свои интересы на годы вперед.

Ранее в США рассказали, как война ударила по простым жителям Ирана.