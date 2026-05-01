Госграницу РФ будут охранять с помощью новых технологий

Российскую границу будут охранять с помощью дронов-перехватчиков и лазерного оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства РФ.

Отмечается, что к дежурным силам для охраны границы относятся радиотехнические средства и комплексы средств автоматизации. Они могут проводить радиолокационную разведку воздушно-космического противника и выдавать радиолокационную информацию о воздушно-космической обстановке.

Кроме того, в перечень также попали зенитные ракетные, артиллерийские и пулеметные комплексы, самолеты, вертолеты, корабли, а также средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

21 апреля президент России Владимир Путин заявил, что зона безопасности на границе с Украиной создается постепенно.

