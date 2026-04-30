Дрозденко доложил Медведеву о работе ПВО в Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко доложил зампреду российского Совбеза Дмитрию Медведеву о работе систем ПВО в регионе.

«Доложил Дмитрию Анатольевичу о нашей работе по защите ленинградского неба и про наш комплексный подход по поддержке участников СВО», — написал он в Telegram.

Также глава региона рассказал о кластере сопровождения и реабилитации бойцов СВО.

Медведев в ходе посещения учебного центра Ленинградского военного округа сказал, что специалисты БПЛА являются будущим костяком военной элиты России.