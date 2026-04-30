Трамп назвал страны, из которых планирует вывести войска вслед за ФРГ
Американские военные могут покинуть базы, расположенные в Италии и Испании, рассказал президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, американский лидер в ходе своего второго срока постоянно критикует НАТО, угрожает, что США выйдут из альянса.
Кроме того, на этой неделе Трамп дважды раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца, обвинил его в тотальной некомпетентности, и пригрозил, что выведет войска из Германии.
Журналисты попросили президента рассказать, каких стран еще может коснуться эта мера, будут ли наказаны Италия и Испания, отказавшиеся помогать США в ходе конфликта на Ближнем Востоке.
«Возможно, я так и сделаю. А почему бы и нет? Италия нам ничем не помогла, а Испания ведет себя ужасно, просто ужасно», — констатировал глава США.
Ранее сообщалось, что политологи исключают выход Соединенных Штатов из альянса в обозримой перспективе.
Вместе с тем, по мнению специалистов, Трамп может продолжить критику альянса, вывести войска из Европы и прекратить финансирование организации.