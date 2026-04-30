Радиостанция УВБ-76, также известная как «Радиостанция Судного дня», передала второе сообщение за день. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Согласно записи канала, станция вышла на связь в 20:35 по мск. В эфире прозвучал неясный набор цифр, а также слово «Кобчик». В прошлый раз станция выходила в эфир в 18:58 — тогда прозвучало слово «Сексофай». Как и всегда, значение посланий остаются неизвестными.

Станция УВБ-76 непрерывно работает со второй половины 1970-х. Точное предназначение станции неизвестно, но ее деятельность связывают с работой российских военных или разведывательных структур. Почти все время УВБ-76 передает только белый шум, но иногда в эфире можно услышать шифры из слов и цифр.

Ранее в эфире станции прозвучало слово «Быкочерт».