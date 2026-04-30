Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) убили сослуживца в Сумской области за донос. Об этом сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.

По его словам, военный ВСУ в селе Журавное пытался рассказать командованию о планах насильно мобилизованных сбежать.

Ранее украинский пленный рассказал, что мобилизованным в ряды ВСУ, которые пытались сбежать из учебного полигона в Днепропетровской области, угрожали расстрелом. До этого он заявил, что бывших заключенных, мобилизованных в ВСУ, после попытки побега поймали и избили битами.