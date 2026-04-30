Медведев: ни одна армия в мире сейчас не справится с «роем дронов»
Ни у одной армии в мире в настоящий момент нет возможности справиться с «роем дронов».
Об этом заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
«Это такая очень сложная многокомпонентная задача, требующая применения и искусственного интеллекта, и современных компьютеров», — подчеркнул он в ходе посещения учебного центра Ленинградского военного округа.
Медведев также заявил, что дроны в современных условиях сковывают всю боевую активность в зоне военного столкновения.
Он отметил, что в ближайшие десятилетия продолжится не просто гонка вооружений, а гонка технологий.