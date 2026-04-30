По производству военных безэкипажных катеров в Николаеве нанесен удар, сообщает в четверг РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева.

© Московский Комсомолец

Стало известно, что на данном производстве, которое располагалось на судостроительном заводе "Океан" в Николаеве, собирали безэкипажные катера под руководством британских военных, и потом эти катера совершали нападения на гражданские суда в Черном море.

Издание уточняет, что прилет пришелся в цех, где находятся и вооружаются беспилотные катера, сила взрыва была очень мощной, и он ощущался более чем за 10 километров.