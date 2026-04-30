Пентагон вычеркнул помощь Украине из бюджета на 2027 год

Министерство обороны США не предусмотрело выделение средств на военную помощь Украине в проекте бюджета на 2027 финансовый год. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя финансового отдела Пентагона Джулс Херст в ходе слушаний в Сенате.

© Московский Комсомолец

Вопрос о сокращении расходов на украинское направление возник в ходе обсуждения бюджетных приоритетов ведомства. Один из законодателей обратился к представителю Пентагона с просьбой подтвердить отсутствие соответствующих статей расходов в документе, передает РИА "Новости".

«Да, это так. В этом бюджете не предусмотрено финансирования для USAI», — ответил Джулс Херст, имея в виду инициативу по содействию безопасности Украины.

Решение Пентагона отказаться от закладывания средств на программу военной помощи знаменует собой значимый сдвиг в финансовой политике Вашингтона. Отсутствие соответствующих обязательств в проекте бюджета на 2027 год указывает на пересмотр стратегических приоритетов американского военного ведомства в отношении поддержки украинских вооруженных сил.