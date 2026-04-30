Шефа Пентагона назвали военным преступником в Сенате США

Выступление министра войны США Пита Хегсета в верхней палате Конгресса США (Сенате) прошло очень напряженно — участники заседания прерывали шефа Пентагона выкриками, резко высказывались о его деятельности, пишет The Guardian.

По данным газеты, Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн в ходе заседания комитета Сената по вооруженным силам отчитались по действиям ВС США в Иране, ответили на вопросы сенаторов.

Их выступления постоянно прерывались, заметили журналисты. Так, во время вступительной речи Хегсета в зале появился протестующий с плакатом «Нет войне с Ираном».

Охрана немедленно вывела его и его спутников, один из них. выходя из зала, сказал: «Это отвратительно, американский народ не хотел вступать в эту войну».

На фоне инцидента сенатор от Демпартии Джек Рид предположил, что некоторые из приказов Хегсета «могут представлять собой военные преступления».

«Американские семьи несут на себе последствия войны, к которой они не хотели иметь никакого отношения и от которой ничего не выиграли», — подчеркнул политик.

Рид заметил также, что излишне бравые, пафосные слова министра войны не отражают реальное состояние дел на фронте.

«Именно такие пораженческие демократы, как вы, затуманивают умы американского народа. В противном случае, вы бы полностью поддержали меры президента США Дональда Трампа, направленные на то, чтобы Иран не смог создать ядерное оружие», — резко ответил ему Хегсет.

Сенатор Том Коттон из Арканзаса, убежденный сторонник президента, назвал нападение США на Иран «ошеломляющим военным успехом». Вместе с тем, он попросил министра объяснить, какие шаги предпринимают штабисты для минимизации потерь среди военнослужащих.

Шеф Пентагона ответил, что обеспечение «максимальной защиты войск было первоочередной задачей».