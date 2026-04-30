В Казахстане сделали заявление о производстве беспилотников Байрактар

Казахстан не принял решения о производстве турецких дронов Baykar.

О решении Астаны по будущему производства дронов Байрактар рассказали в министерстве обороны республики, передает Sputnik Ближнее Зарубежье в своем Telegram-канале.

«Еще более подробная информация носит служебный характер, находится на стадии проработки и распространению не подлежит», — заявили в ведомстве.

Ранее другая постсоветская страна — Азербайджан подписала с Турцией договор о военной безопасности. Кроме того, стороны также о логистике и поставках с компанией Baykar.