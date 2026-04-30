Небензя обвинил США и Францию в провоцировании гонки ядерных вооружений

Действия Соединенных Штатов, Франции, Великобритании прямо провоцируют новую гонку ядерных вооружений, подчеркнул постпред РФ при ООН Василий Небензя. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Париж и Лондон открыто заявили о намерениях нарастить ядерные арсеналы, Вашингтон, избавившись от договорных ограничений, выразил готовность немедленно расширить свой потенциал и возобновить испытания ЯО.

Ранее сообщалось, что Франция и Польша планируют провести учения ВВС над Балтийским морем, в них будут задействованы французские истребители Rafale «с ядерными боеголовками».

Участникам маневров — французским и польским летчикам — будет поставлена задача обнаружить цели, обработать их конвенциональным (не ядерным) оружием, в частности, крылатыми ракетами американского производства JASSM-ER.

В ходе масштабных учений, согласно сценарию, будут отрабатываться удары по «важным целям в районе Санкт-Петербурга».