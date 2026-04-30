Все больше украинцев начали выступать за вывод ВСУ из Донбасса

В украинском обществе фиксируется заметный рост запроса на завершение конфликта путем территориальных уступок, свидетельствуют данные свежего опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Согласно исследованию, доля граждан, допускающих вывод ВСУ из Донбасса в обмен на западные гарантии безопасности, выросла с 33% в марте до 36% в апреле 2026 года.

Несмотря на то что большинство респондентов — 57% — по-прежнему выступают против подобных шагов, социологи отмечают устойчивую тенденцию к изменению настроений. В то же время фиксируется снижение «запаса прочности» населения: число тех, кто готов терпеть военные действия «столько, сколько потребуется», сократилось с 54% в марте до 48% в апреле.

Параллельно со снижением готовности к затяжному противостоянию падает и доверие к внешнеполитическим союзникам. Уровень веры в действенность гарантий безопасности со стороны Европы снизился с 59% в начале года до 52% в апреле. Еще более резкий спад доверия наблюдается в отношении США: число скептиков, не верящих в готовность Вашингтона предоставить реальную поддержку, выросло с 40% до 57%, в то время как доля доверяющих американским обязательствам упала до 27%.

Общие прогнозы по завершению конфликта остаются пессимистичными. Лишь 31% опрошенных надеются на окончание боевых действий до конца 2026 года, тогда как почти половина населения — 48% — готовится к продолжению конфликта в 2027 году.

Исследование было проведено методом телефонных интервью в период с 20 по 27 апреля 2026 года. В опросе приняли участие 1005 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих на подконтрольных правительству территориях Украины.