Франция провела самые масштабные со времен холодной войны учения

Париж провел самые масштабные маневры со времен окончания холодной войны «Орион-26». Они продолжались 11 недель, в них приняли участие солдаты из 20 стран, пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

По данным канала, сценарий предполагал ситуацию, когда «Меркурий», враждебная нация, вторгается в «Арнланд», страну, пытающуюся вступить в Евросоюз.

В ходе маневров были задействованы 2150 единиц техники, включая БМП, БТР и основные боевые танки, 140 самолетов и вертолетов, беспилотники различных типов, авианосец «Шарль де Голль», два вертолетоносца типа Mistral. В общей сложности, в них приняли участие 12,5 тыс. военнослужащих.

Две страны НАТО проведут учения с отработкой ударов по целям в России

Французские специалисты отвечали за обеспечение информационной безопасности, противодействие электромагнитным угрозам, а также спутниковую разведку.

Журналисты подчеркнули, что основное внимание уделялось координации многонациональных сил для оказания помощи другой иностранной армии.

В заключительной части командование провело полномасштабное теоретическое сражение с высокоинтенсивным артиллерийским огнем и роями дронов.

Военные эксперты отметили, что французские генералы и адмиралы готовились к возможной войне с Россией, но не учли опыт конфликта на Украине.

В частности, использовали устаревшие приемы, характерные скорее для 40-х годов прошлого века, не оборудовали бронетехнику защитными экранами, не применяли наработки ВСУ.