NYT: конфликт в Иране показал, что США оказались не готовы к современной войны

Конфликт на Ближнем Востоке показал, что США оказались не готовы к ведению современной войны, пишет The New York Times.

«Америка потратила сотни миллиардов долларов на корабли и самолёты, которые хорошо справляются с кораблями и самолётами противника, но неэффективны против более дешёвого оружия массового производства. Американская экономика не обладает промышленным потенциалом, необходимым для производства достаточного количества оружия и техники, которые ей действительно нужны», — говорится в материале.

По данным издания, Штаты сталкиваются с трудностями из-за бюрократического аппарата и монополизированной оборонной промышленности.

Газета обращает внимание, что Иран взял под контроль Ормузский пролив, а его ракеты и беспилотники до сих пор представляют угрозу союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

«Президент (США Дональд. — RT) Трамп, похоже, стремится к перемирию, достигнутому путём переговоров, но иранские лидеры этого не хотят. Каким-то образом более слабая сторона оказывается в более выгодном положении на переговорах», — отмечается в статье.

Ранее иранский верховный лидер Моджтаба Хаменеи заявил, что провал военной операции США против Ирана знаменует новую главу в истории региона Персидского залива.