Оптоволоконные дроны-камикадзе "КВН" на Купянском направлении сожгли очередную 155-мм самоходную артиллерийскую установку M109 формирований киевского режима. Видео размещено на портале Lostarmour.

© Российская Газета

Вражеская САУ была спрятана своим экипажем в одном из гаражных помещений. В ролике не показано, но, по всей видимости, первый прилет дрона "открыл" массивные стальные ворота, за которыми находилась боевая машина. После чего и началось методичное уничтожение "сто девятой".

После нескольких попаданий начался сильный пожар, после которого какое-то восстановление представляется невозможным.

По разным данным, противник получил около 150 единиц M109 пяти модификаций, из них в настоящее время уничтожено не менее 120 штук. В том числе неоднократно под удары попадали M109A6 Paladin, считающиеся самыми современными из самоходок такого типа, поставленных ВСУ.