На Украине допустили сценарий российского ядерного удара

Россия якобы может использовать тактическое ядерное оружие по Украине. Такое заявление сделал замкомандующего воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Елизаров, передает «Страна.ua».

«Если мы поднимем свою эффективность и увеличим количество ущерба (...) они могут себе сказать, что давайте их повоспитываем тактическим ядерным оружием», — заявил Елизаров.

По его словам, такое якобы может произойти, если Украина начнет применять для ударов по России собственные баллистические ракеты.

19 ноября 2024 года президент России Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину. Согласно ей, Москва может применить ядерное оружие, если оружие массового поражения будет использовано против нее или ее союзников.