Российские инженеры увеличили дальность дронов-камикадзе

Фронтовые инженеры из отряда «Яким» разработали новую станцию управления для ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Она увеличила дальность дронов-камикадзе, пишут «Известия».

Бойцы отряда бригады «БАРС-Курск» выполняют задачи в Курской области. Станция специалистов «Якима» позволяет управлять беспилотниками самолетного типа на расстоянии до 70 километров. Отряд использует несколько изделий. Кроме того, инженеры планируют собирать станции для других подразделений.

Оборудование позволяет переключаться между различными частотами. Станцию можно оснастить выносными антеннами для работы в укрытии. Также устройство может работать с оптоволоконными дронами, которые невозможно заглушить средствами радиоэлектронной борьбы.

Военный эксперт Юрий Лямин подчеркнул, что наращивание дистанции — это первоочередная цель модернизации беспилотников.

«Если раньше дроны работали на 30–40 километров, то теперь планка поднялась до 70. Противник выводит артиллерию и штабы в глубину тыла, рассчитывая на неуязвимость. Оружие, не долетающее до цели, теряет смысл», — сказал он.

Ранее в апреле в зоне проведения специальной военной операции заметили разведывательный БПЛА «Орлан-10», который выполнял задачи в качестве носителя ударных квадрокоптеров.