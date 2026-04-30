Бойцы группировки "Центр" сожгли КрАЗ с "мангалом" и гаубицу "Богдана-БГ"

На добропольском направлении специальной военной операции бойцы войск беспилотных систем обнаружили переброску вражеской 155-мм гаубицы "Богдана-БГ". Орудие буксировал тягач, на который боевики ВСУ навесили защитные "мангалы", полностью закрывающие кабину и грузовую платформу.

Также специальными экранами прикрыли ходовую часть. Сразу невозможно понять, что перед нами обычный вездеход КрАЗ-6322 6х6, выпускавшийся в украинском Кременчуге.

Однако все усилия вэсэушников оказались напрасными, наши дроны-камикадзе без особых проблем лишили этот автомобиль возможности двигаться, а потом подожгли. После этого началось методичное уничтожение артсистемы. Как это все происходило, можно увидеть в видеоролике, размещенном Департаментом информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.