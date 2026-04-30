Трамп «сливает» Украину: какую сделку он готовит с Россией

Администрация США во главе с Дональдом Трампом фактически убрала украинский вопрос из числа приоритетов, сосредоточившись на иранском направлении. По мнению политолога Дмитрия Аграновского, для Вашингтона Украина утратила стратегическую ценность, а Трамп изначально рассматривал Россию как ключевого регионального игрока, с которым выгоднее договариваться, чем поддерживать Киев.

«Сейчас для США Украина никакой ценности не представляет. Европейцы поддерживают Киев интенсивнее, но и для них Украина — скорее идеологический проект», — отметил эксперт.

Трамп ориентирован на прагматичные сделки с Москвой, однако его пространство для манёвра ограничено обострением отношений с Ираном, Кубой и Венесуэлой, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Почему Трамп перепутал Украину и Иран после разговора с Путиным

Кроме того, резкий разворот по Украине может вызвать недовольство внутри самих США. Поэтому Белый дом, по оценке Аграновского, будет максимально отодвигать украинскую тему на второй план, делая ставку на точечные договорённости с Россией и решение более острых для США вопросов.