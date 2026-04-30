Новости СВО сегодня: охота на «Богдану» и конец «кочующего» «Града»

В четверг, 30 апреля, в Минобороны России сообщили об уничтожении опорных пунктов и складов ВСУ. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

Охота на «Богдану»

Операторы российских FPV-дронов уничтожили украинскую гаубицу «Богдана-БГ» на добропольском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Технику выследили во время движения по трассе.

Дроны сначала атаковали кабину грузовика, который перевозил орудие. После того как транспорт удалось обездвижить, ударами дронов была уничтожены сама 155-миллиметровая гаубица.

Расчет «Мсты-С» разбил опорный пункт ВСУ

Расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» ликвидировал опорный пункт и пехоту ВСУ на днепропетровском направлении, рассказали в Минобороны. Позиции ВСУ удалось обнаружить с помощью воздушной разведки: дроны зафиксировали укрепленный пункт и группу солдат, пытавшихся спрятаться в разрушенном здании.

Получив координаты целей, артиллеристы навели орудие и нанесли серию ударов 152-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами. В результате обстрела укрепления были разрушены.

«Молния» бьёт по связи ВСУ

Расчеты российских беспилотников «Молния-2» нанесли удары по пунктам управления украинскими дронами в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Скрытые позиции ВСУ и терминалы связи удалось вычислить в ходе разведки с воздуха.

После того как координаты замаскированных укрытий были переданы ударным группам, операторы применили дроны самолетного типа для прицельной атаки. В результате пункты управления и оборудование для связи ВСУ были уничтожены.

FPV-перехватчики уничтожили беспилотную авиацию ВСУ

Операторы FPV-перехватчиков группировки войск «Запад» уничтожили несколько украинских беспилотников в небе над Харьковской областью, сообщили в Минобороны. Российские военные из 27-й мотострелковой бригады применили тактику воздушного тарана.

Во время круглосуточного дежурства были обнаружены и ликвидированы разведывательные беспилотники самолетного типа «Лелека-100» и «Пума». Кроме того, под удар попали несколько ударных квадрокоптеров и гексакоптеров ВСУ.

Реактивная артиллерия сорвала переброску резервов ВСУ

Расчеты реактивных систем «Ураган» нанесли удар по позициям и резервам ВСУ в Запорожской области, заявили в Минобороны РФ. Скопление живой силы и техники ВСУ удалось обнаружить с помощью воздушной разведки в районе одного из населенных пунктов.

Как только координаты были переданы на командный пункт, артиллеристы открыли огонь из 220-миллиметровых систем. Беспилотники в реальном времени корректировали стрельбу и фиксировали попадания. В результате удара были уничтожены укрепления, пункты дислокации и военная техника ВСУ.

Конец «кочующего» «Града»

Оператор беспилотных систем ВС РФ, военный с позывным «Сенсей» заявил, что барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил «кочующую» украинскую систему «Град» в Сумской области. Об этом военный рассказал РИА Новости.

«Сенсей» отметил, что украинский «Град» каждый день менял позиции, поэтому выявить и поразить его было очень сложно, но операторам ВС РФ это удалось.

«Мы знаем такую тактику блуждающих минометов и «Градов» ещё с 2022 года, ещё с Мариуполя. <…> Он делает залп - мы в этот же момент фиксируем координаты и передаём расчёту «Ланцета», - рассказал военный.

ВСУ потеряли Новоалександровку

ВС РФ вытеснили украинских солдат из села Новоалександровка под Красноармейском. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на военных блогеров. В сообщении отмечается, что российские войска активно продвигаются в ДНР и Днепропетровской области.

ВСУ под прицелом в Одессе

В ночь на 30 апреля два пункта временной дислокации ВСУ на территории Одессы попали под удар. Об этом рассказали «Аргументы и факты» со ссылкой на экс-депутата Верховной рады Олега Царева.

Также были поражены склады ВСУ в Одессе. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в течение суток были нанесены удары по объектам ВСУ в районе Одессы, Измаила и Сергеевки.