«Герани» дали жару наемникам в гостиницах Одессы

Не все украинским блогерам злорадствовать, какой там черный дым над Туапсе. Нынешним утром они имеют возможность насладиться собственной «дымовой завесой», которая встала над Одессой, Измаилом, Николаевом, Черниговом. Днепропетровском и другими украинскими городами. 

«Герани» дали жару наемникам в гостиницах Одессы
Больше всего минувшей ночью досталось одесским портам. Ударные дроны заходили на цели волнами. Судя по фотографиям с места, весь горизонт в столбах дыма. По данным канала политика Олега Царева, прилетало не только по портовым сооружениям, но и по заводу «Стальканат». Его навестит 9 «Гераней». Целями стали так же места размещения ВСУ и иностранных инструкторов: разрушены гостиница и общежитие, где обосновались военные.

«Одесса. Минус гостиница, склад и несколько квартир» - как пишет блогер Анатолий Шарий.

По данным же канала военного обозревателя Сергея Лебедева, активно ночью взрывалось и в порту Измаил, где целями стали портовая инфраструктура, склады, логистические узлы и энергетические объекты. В Николаевской области российские БПЛА последовательно выводили из строя энергоподстанции: канал Царева сообщает об ударе по электрической подстанции ПС «Утешное тяговая». А накануне были поражены подстанции «Октябрьская» и «Очаковская». 

Названы цели ударов российских войск на Украине

В Днепропетровске тоже небо закоптилось. Как сообщает канал военного обозревателя Бориса Рожина. Там прилетело по местной нефтебазе.

А уже под утро громко стало в Волынской и Черниговской области. На Волыни, по сообщению Сергея Лебедева, прилетело по железнодорожному узлу под Ковелем. Эти путем, напомним, идут составы с западной военной помощью. А в Чернигове БПЛА атаковали автозавод. Сообщается, о вторичной детонации. В Харьковской области били по ангарам и железнодорожным узлам, В Сумской — по складам и скоплению сил ВСУ. 