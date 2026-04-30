Украина не обладает нужными ресурсами, чтобы самостоятельно реализовать ядерный проект, а препятствовать получению ею ядерного оружия от европейских стран будет российская разведка. Об этом заявил News.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

По его словам, для обладания ядерным оружием нужны технологии, а те предприятия, которые достались украинцам после Советского Союза, сейчас «активно ржавеют».

«Провести какую-то быструю модернизацию этих заводов при поддержке НАТО и Евросоюза невозможно, потому что любые действия противника, их военных инструкторов и поставки тех или иных предметов отслеживаются военно-космическими силами РФ», — пояснил Юрий Самонкин.

Эксперт заметил, что власти Украины полностью разрушили военный потенциал страны, так как те заводы, которые изначально предназначались для производства атомного оружия, практически превратились в музеи. При этом вся украинская инфраструктура «находится под колпаком» у России.

«В краткосрочной перспективе создать какие-то ядерные объекты перед носом России будет равносильно поражению Украины, потому что тут же они будут уничтожены, где бы они ни находились. (…) В любом случае Российская Федерация не допустит любых форм проявления террористических ударов или создания какого-то атомного оружия для Вооруженных сил Украины», — констатировал Самонкин.

Служба внешней разведки РФ ранее сообщила, что Великобритания и Франция активно работают над предоставлением Украине ядерной боеголовки и средств доставки. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала, что такая инициатива показывает, что Запад в последние годы практически утратил чувство самосохранения.