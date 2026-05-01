Минобороны РФ после взятия под контроль села Покаляное в Харьковской области заявило о дальнейшем продвижении российских войск и расширении полосы безопасности вдоль государственной границы.

Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства.

«Подразделения группировки войск «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей», — отмечается в сообщении.

Оттеснение противника от границы происходит ежесуточно, что делает жизнь мирного населения более безопасной, заявили в Минобороны.

По данным военного ведомства, при взятии штурмом села Покаляное украинская армия пыталась удержать село за счет переброски опытных инструкторов механизированной бригады, но боевики были уничтожены.

1 мая Минобороны сообщило, что подразделения 71-й мотострелковой бригады группировки «Север» выбили украинские формирования из населенного пункта Покаляное в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

По данным ведомства, за прошедшую неделю бойцы группировки «Север» взяли под контроль еще пять населенных пунктов. Два из них — Землянки и Бочково — расположены на территории Харьковской области, оставшиеся три — Таратутино, Корчаковка и Новодмитровка — находятся в Сумской области.