«Контролируемый ад»: предложен план военного ответа ВС РФ странам НАТО

Никита Бородкин

В открытом бою на море против НАТО у России не так много шансов, однако Москва способна создать противнику «контролируемый ад». Как сообщает «Царьград», план ассиметричного ответа западу представил военный обозреватель Владислав Шурыгин.

Он напомнил, что сейчас Запад ведет против России «войну на истощение». Одновременно с этим Европа накапливает ресурсы и обкатывает военные технологии на украинском театре военных действий. К 2028-2029 году западные страны планируют развернуть объединенные вооруженные силы, по оценке Шурыгина, «превосходящие по численности и мощи» ВС РФ, при этом сохраняя масштабный конфликт на Украине.

В результате НАТО подойдет к точке, когда станет возможно нанесение России «неприемлемого ущерба», включая удары по Калининграду и другим ключевым регионам страны.

«В открытом бою на море у России нет шансов. У НАТО 5 авианосцев, более 130 эсминцев, фрегатов и сотни ударных самолетов. Балтийский флот будет уничтожен за часы», — считает эксперт.

Военный обозреватель уверен, что целью Москвы должно быть лишение главного преимущества — его численного превосходства. Для этого необходимо нанести удары туда, где НАТО не способно защититься. Шурыгин напомнил, что Европа критически зависит от скрытой, но жизненно важной инфраструктуры — силовых и телекоммуникационных кабелей на дне Балтики и Северного моря, нефтеперерабатывающих заводов.

Шурыгин предлагает следующую последовательность действий. «Нулевой» этап предполагает публикацию «списка целей» — нефтебаз в Прибалтике, норвежских нефтяных и газовых платформ, ключевых нефтеперерабатывающих заводов, коммуникаций. Далее МИД РФ должен сделать заявление о том, что использование стран НАТО для нанесения ударов по России будет рассматриваться как акт агрессии с соответствующими последствиями.

После должен начаться «контролируемый ад». Первый этап предполагает собой «случайное» повреждение кабеля с падением пропускной способности на 20%. Второй этап — точечный удар по нефтебазе в Прибалтике с предупреждением, чтобы избежать жертв. Третий этап заключается в множественных обрывах кабелей, выводе из строя силовой силовой линии EstLink 2 и газопровода Baltic Pipe. Последний, четвертый этап — блокада Балтики роями безэкипажных катеров и уничтожение норвежских нефтяных платформ в Северном и Баренцевом морях.

«Каждый шаг обратим и дает противнику шанс остановиться. Вместе они создают давление, которое НАТО не выдержит», — подчеркнул эксперт.

Шурыгин считает, что крайним козырем России может стать демонстрационный подводный ядерный взрыв, волна от которого может накрыть военный порт. Эта мера призвана окончательно убедить Запад в серьезности намерений Москвы.

Военный обозреватель уверен, что такой сценарий позволит России достичь важных для безопасности целей, а также выиграть время, ведь хаос на Западе станет отсрочкой, необходимой для модернизации армии и экономики.